مجلس الأمن يعقد جلسة حول تطورات قضية الصحراء المغربية

هبة بريس

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاربعاء، جلسة خاصة حول تطورات قضية الصحراء المغربية وذلك عبر تقنية الفيديو.

وعشية هذه الجلسة، ندد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر ، ب”الحملة الإعلامية للجزائر و +البوليساريو+ التي تحاول الإيهام بوجود صراع مسلح مزعوم في الصحراء المغربية”، مؤكدا أن الأمر ليس سوى “أكاذيب محضة وتزييف للوقائع على الأرض”.

وأبرز هلال أن “هذه الدعاية تهدف إلى تضليل كل من المجتمع الدولي والسكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر. وهو الأمر الذي تفنده، ليس فقط التقارير اليومية لبعثة (المينورسو) ، بل الصحافة الدولية كذلك “.

وأوضح الدبلوماسي المغربي في هذه الرسالة أن “الصحراء المغربية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، مما يجعلها من أكثر المناطق تقدما من حيث مؤشرات التنمية البشرية، ليس فقط في المغرب ، ولكن في كامل منطقة شمال إفريقيا وما يليها”.

وأضاف أن “سكان الصحراء المغربية يعيشون في طمأنينة ويتمتعون بكامل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساهمون، على غرار سكان باقي جهات المملكة ، في ترسيخ الديمقراطية والتنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب”

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