فوزي لقجع

لقجع: هكذا سنرفع من مستوى الممارسة الكروية محليا

2021-04-21 / 10:49 صباحًا
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هبة بريس

دعا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، المسؤولين عن العصب الجهوية إلى ضرورة الاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر للرفع من مستوى الممارسة الكروية على الصعيد المحلي، مؤكدا أن تشييد مراكز التكوين الجهوية سيساعد على تطوير اللعبة.

و كشف لقجع في اجتماع مع رؤساء العصب الجهوية ،عقد مساء أمس الثلاثاء بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا ، أن الجامعة ستوقع شراكة مع احدى المؤسسات الوطنية لبناء مقرات موحدة للعصب الجهوية مع تكفل العصبة بتوفير العقار.

كما أفاد بلاغ للجامعة نشرته على موقعها الرسمي بأن السيد لقجع أوضح خلال هذا الاجتماع أنه سيتم العمل على انشاء مركز تكوين جهوي لكل عصبة على غرار مراكز السعيدية وبني ملال والعيون.

وذكر المصدر ذاته أنه من أجل المنافسة أكثر، والتقنيب عن المواهب، أكد المجتمعون على ضرورة برمجة المباريات والمسابقات بين العصب الجهوية للفئات الصغرى مع تخصيص حوافز لها.

وفي إطار الحكامة الجيدة، وتعزيز العصب الجهوية بموارد بشرية مكونة تكوينا علميا في المجال الإداري والمالي، تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على اجراء مباراة لاختيار الكاتب العام والمسؤول المالي لكل عصبة مع الاخذ بعين الاعتبار الانتماء الجهوي.

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تعليق واحد

  1. لا تقدم للعبة الشعبية دون الرجوع إلى الفئات الصغرى على أساس أن تكون هذه المراكز بقرب من الأحياء الشعبية التي تعد الشرارة الأولى للنهوض بلعبة كرة القدم يقول علماء الاجتماع والفلسفة الإنسان إبن بيئته.

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