تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في ناميبيا

هبة بريس

علم لدى سفارة المغرب في أنغولا وناميبيا، أنها ستنظم، يومي الثلاثاء والأربعاء، قنصلية متنقلة لإصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في جمهورية ناميبيا.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الحرص الدائم على تقديم خدمة قنصلية للقرب موجهة لمغاربة الخارج، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والأولوية التي يوليها الجهاز الدبلوماسي والقنصلي للمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضحت السفارة أن هذه العملية تروم تمكين الجالية المغربية من الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة أو تجديدها، مشيرة إلى أن هذه العملية تستهدف أيضا، إلى جانب البالغين، القاصرين المغاربة المقيمين في ناميبيا الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة.

وأكد المصدر ذاته، أن السفارة تعتزم أيضا تنظيم عملية لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة الجالية المغربية المقيمة في أنغولا.

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