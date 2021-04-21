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طقس الأربعاء .. سماء صافية وأجواء مستقرة بمعظم ربوع المملكة

2021-04-21 / 9:00 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

وستظل الأجواء مستقرة على العموم، مع سماء صافية إلى قليلة السحب.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي على السواحل الوسطى والجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة من الجنوب أو من الغرب أحيانا بالجنوب-الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، وشمالية إلى أحيانا غربية بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 6 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و16 درجة بالسهول، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والأقاليم الجنوبية وقرب السواحل، وما بين 16 و21 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و19 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و22 درجة بالسايس، والواجهة المتوسطية، وهضاب والماس وسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، والسهول الشمالية، وهضاب الفوسفاط والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و30 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس، وما بين 28 و33 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة والمتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدار البيضاء وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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