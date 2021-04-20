توقيف متورطين في السطو على وكالة بنكية بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت الفرقة الولائية للشرطة القضائية، مساء اليوم الثلاثاء 20 من الشهر الجاري، من توقيف شخصين متورطين في عملية سطو على وكالة بنكية بمنطقة “مالاباطا” بطنجة.

وبحسب المعطيات المتحصل عليها فان عملية للتوقيف أسفرت عن حجز الأموال المسروقة التي قدرت بحوالي 5 ملايين سنتيم إضافة إلى السيارة المستعملة في السرقة.

جدير بالذكر، أن وكالة بنكية بحي مالاباطا بمدينة طنجة، كانت قد تعرضت في الساعة العاشرة من صباح الاثنين 19 أبريل 2021، لعملية سطو مسلح ، نفذها أفراد عصابة ملثمين ومدججين بأسلحة بيضاء. حيث تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بحوالي 5 ملايين سنتيم، بعد تهديدهم حارس الأمن.

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