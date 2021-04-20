عبد الرزاق حمد الله يثير غضب مدرب النصر بعد تغييره أمام فولاد الإيراني
عبد الرزاق حمد الله

عبد الرزاق حمد الله يُثير غضب مدرب النصر بعد تغييره أمام فولاد الإيراني

2021-04-20 / 10:07 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

اثار الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي غضب مدربه مينيز، بعد تغييره، اليوم الثلاثاء، أمام فولاد الإيراني، في مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا.

وقام مدرب النصر بتغيير اللاعب عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 79، وبدا اللاعب غير راضيا على القرار، ما جعل المدرب ينفعل عليه ويشير إليه بالسكوت.

وبعد نهاية المباراة، برر مدرب النصر السعودي قرار تغيير عبد الرزاق حمد الله برغبته في إيجاد حلول هجومية، مشيرا إلى أن فريقه كان ضعيفا في خطه الأمامي طيلة المباراة.

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