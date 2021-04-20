البام يطالب بمهمة استطلاعية للوقوف على خسار السياحة
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البام يُطالب بمهمة استطلاعية للوقوف على حجم خسائر قطاع السياحة

2021-04-20 / 10:03 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

طالب فريق ” البام” بمجلس المستشارين، إلى تشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على الحجم الحقيقي للخسائر التي تكبدها قطاع السياحة.

وطالب المستشار البرلماني عن البام، محمد الحميدي، بتشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على حجم خسائر السياحة والمشاكل التي تعيشها المهن المرتبطة بها.

وأشار الجميدي، في سؤال شفوي موجه إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أن الوزارة الوصية تؤكد أن هناك ازدهارا في القطاع لكن الأرقام والإحصائيات تقول عكس ذلك.

الى ذلك يعرف ان مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، افادت بأن عائدات السياحة تراجعت بنسبة 67.2 في المئة خلال شهر يناير 2021.

وبلغت عائدات السياحة نسبة 53.8 في المئة سنة 2020، وهو ما يمثل خسارة بقيمة 42.4 مليار درهم (حوالي 4 مليارات دولار).

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية أن قطاع السياحة لا يزال يعاني من آثار الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فايروس كورونا المستجد.

وتراجع حجم الوافدين على وجهة المغرب بنسبة 78.9 في المئة في نهاية نوفمبر 2020، كما تراجع عدد ليالي المقضاة بالفنادق بنسبة 72.3 في المئة.

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