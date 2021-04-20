الداخلة..تزوير العملة يتسبب في إحالة شخصان على النيابة العامة

هبة بريس: أشعبان لحبيب

بعد توقيف شخصان من بينهم امرأة، من طرف الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، ينحدران من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للإشتباه في تورطهما في قضية، تتعلق بالتزوير وإستعماله وتزييف، العملة الوطنية وعرضها للتداول.

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، قد قامت بتقديم إمرأة ومرافقها على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك صباح اليوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري.

وكانت مصالح الشرطة القضائية، قد أوقفت المشتبه فيها الأولى وهي متلبسة بمحاولة تصريف العشرات من الأوراق النقدية البنكية المزيفة من العملة الوطنية، وذلك بعد أن إستهدفت أحد الوكالات الخاصة بتحويل الأموال وتغير العملة بمدينة الداخلة، إلا أن الأبحاث والتحريات مكنت الجهات المختصة من تحديد هوية العقل المدبر، لهذه العملية حيث تم العثور بحوزته على جوز سفر مزور بعد عملية توقيفه.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة صباح اليوم الثلاثاء.

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