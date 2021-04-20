المغرب يواصل تراجعه في الترتيب العالمي لحرية الصحافة
الصورة تعبيرية

المغرب يواصل تراجعه في الترتيب العالمي لحرية الصحافة

2021-04-20 / 6:07 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

تراجع المغرب من جديد في التصنيف الدولي لحرية الصحافة وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الذي صدر الثلاثاء 20 أبريل ، حيث تقهقر من المرتبة 133 إلى المرتبة 136 من أصل 180 دولة.

وقال المنظمة في تقرير ها إن المغرب “يعيش منذ سنوات على وقع استهداف أبرز الناقدين لدوائر صنع القرار، حيث كشرت السلطات عن أنيابها ضد أربعة صحفيين، ويتعلق الأمر بكل من المعطي منجب وعمر الراضي وعماد ستيتو وسليمان الريسوني، الذين يواجهون محنة حقيقية أمام المحاكم، إما بقضايا أخلاقية أو بتهم لا علاقة لها بأنشطتهم الصحفية، من قبيل المس بسلامة أمن الدولة”.

وتابعت” إذا كان التأجيل المنهجي هو العنوان الرئيسي لمحاكماتهم، فإن طلبات الإفراج المؤقت عنهم غالباً ما تُقابَل بالرفض. ففي حال الراضي والريسوني، القابعَين رهن الحبس الاحتياطي منذ ثمانية أشهر و11 شهراً على التوالي، قدَّم دفاع كل منهما ما لا يقل عن 10 طلبات للسراح المؤقت، ولكن دون جدوى”.

وأكدت انه” في ظل هذه الإجراءات القضائية المُجحفة، وأمام محاكم تعمل تحت أوامر الدوائر الماسكة بزمام السلطة، يلجأ الصحفيون المحتجزون إلى الإضراب عن الطعام باعتباره السبيل الأخير لتأكيد حقهم في الحصول على محاكمة عادلة”.

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
12

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنزكان: سوء التسيير يحرك هيئات للانتفاضة ضد ” البيجيدي”

إنزكان: سوء التسيير يحرك هيئات للانتفاضة ضد ” البيجيدي”

2021-04-23 / 10:55 مساءً
Photo of نقابة الصحافة تطالب بمتابعة الريسوني والراضي في حالة سراح

نقابة الصحافة تطالب بمتابعة الريسوني والراضي في حالة سراح

2021-04-23 / 10:13 مساءً
Photo of فرحان : المغرب اختار نهج إستراتيجية استباقية ضد الإرهاب

فرحان : المغرب اختار نهج إستراتيجية استباقية ضد الإرهاب

2021-04-23 / 6:30 مساءً
Photo of محمد السادس يترحم على روح المغفور له الملك محمد الخامس

محمد السادس يترحم على روح المغفور له الملك محمد…

2021-04-23 / 6:21 مساءً
Photo of سخرية عارمة من تدوينة للعثماني تحدث فيها عن انخفاض الفقر بالمغرب

سخرية عارمة من تدوينة للعثماني تحدث فيها عن انخفاض…

2021-04-23 / 5:54 مساءً
Photo of رباح.. يتم الاشتغال على تحقيق تحول لمختبر “الدراسات ورصد التلوث”

رباح.. يتم الاشتغال على تحقيق تحول لمختبر “الدراسات ورصد…

2021-04-23 / 5:23 مساءً
Photo of خرق الحظر الليلي ..توقيفات وحجز للسيارات بالعيون

خرق الحظر الليلي ..توقيفات وحجز للسيارات بالعيون

2021-04-23 / 5:06 مساءً
Photo of تسجيل 7 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 7 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-04-23 / 4:55 مساءً
Photo of تسجيل 542 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 542 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-04-23 / 4:52 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 592 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 592 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-04-23 / 4:49 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق