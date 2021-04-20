وفاة الصحافي والناقد الفني جمال بوسحابة
جمال بوسحابة

وفاة الصحافي والناقد الفني جمال بوسحابة

2021-04-20 / 5:31 مساءً
0
هبة بريس ـ و م ع

توفي اليوم الثلاثاء، الصحافي والناقد الفني جمال بوسحابة بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما علم لدى أقاربه.

وبعد مسار دراسي في مجال الفنون التطبيقية ، بدأ جمال بوسحابة حياته المهنية كصحافي سنة 1990 ، حيث أصدر أول مجلة شهرية مغربية مجانية بعنوان “Les Alignés”، قبل أن يصبح مديرا فنيا للمجلة النسائية “Parade”.

وتولى الراحل بعد ذلك، الإشراف على الصفحات الثقافية بالعديد من الصحف الأسبوعية الناطقة بالفرنسية، قبل أن ينتقل إلى الفضاء الرقمي، كمتعاون مع عدد من المواقع الإخبارية الالكترونية.

وأنجز الراحل الذي يعد من الفاعلين البارزين في المشهد الثقافي، العديد من البرامج الإذاعية واللقاءات الثقافية. وألف العديد من الكتب، كان آخرها مجموعته الشعرية الأولى “Champs de nuit” التي صدرت عن دار النشر “الفنيق”.

وفي سنة 2020 ، أنشأ الراحل الموقع الإلكتروني ، “Artetc” ، المتخصص في أخبار الفن الحديث والمعاصر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أميمة باعزية تطمئن جمهورها عن حالتها الصحية

أميمة باعزية تطمئن جمهورها عن حالتها الصحية

2021-04-20 / 5:17 مساءً
Photo of مسلسل “الماضي لا يموت” يثير الفضول و يحظى بمتابعة واسعة

مسلسل “الماضي لا يموت” يثير الفضول و يحظى بمتابعة…

2021-04-19 / 3:01 مساءً
Photo of زواج سي الطيب” يحقق اكثر من 4 ملايين مشاهدة

زواج سي الطيب” يحقق اكثر من 4 ملايين مشاهدة

2021-04-19 / 2:07 مساءً
Photo of والدة حلا الترك: تنفيد الحكم بسجني الأحد المقبل

والدة حلا الترك: تنفيد الحكم بسجني الأحد المقبل

2021-04-17 / 10:09 صباحًا
Photo of بسبب تصريحاتها لوسائل إعلام مغربية.. فنانة مصرية تهاجم مريام فارس

بسبب تصريحاتها لوسائل إعلام مغربية.. فنانة مصرية تهاجم مريام…

2021-04-16 / 3:47 مساءً
Photo of البهاوي يعلن عن تأجيل سلسلة “سولو دموعي”

البهاوي يعلن عن تأجيل سلسلة “سولو دموعي”

2021-04-15 / 10:55 مساءً
Photo of عبير العابد تقصف “المرمضنين”

عبير العابد تقصف “المرمضنين”

2021-04-15 / 9:00 مساءً
Photo of المرض يسرق من سكينة درابيل الأجواء الرمضانية

المرض يسرق من سكينة درابيل الأجواء الرمضانية

2021-04-15 / 10:17 صباحًا
Photo of لطيفة رأفت تتلقى الجرعة الاولى من لقاح كورونا

لطيفة رأفت تتلقى الجرعة الاولى من لقاح كورونا

2021-04-14 / 11:29 مساءً
Photo of مسلسل سلمات ابو البنات ينافس على الصدارة في رمضان 2021

مسلسل سلمات ابو البنات ينافس على الصدارة في رمضان…

2021-04-14 / 9:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق