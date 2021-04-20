وفاة الصحافي والناقد الفني جمال بوسحابة

هبة بريس ـ و م ع

توفي اليوم الثلاثاء، الصحافي والناقد الفني جمال بوسحابة بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما علم لدى أقاربه.

وبعد مسار دراسي في مجال الفنون التطبيقية ، بدأ جمال بوسحابة حياته المهنية كصحافي سنة 1990 ، حيث أصدر أول مجلة شهرية مغربية مجانية بعنوان “Les Alignés”، قبل أن يصبح مديرا فنيا للمجلة النسائية “Parade”.

وتولى الراحل بعد ذلك، الإشراف على الصفحات الثقافية بالعديد من الصحف الأسبوعية الناطقة بالفرنسية، قبل أن ينتقل إلى الفضاء الرقمي، كمتعاون مع عدد من المواقع الإخبارية الالكترونية.

وأنجز الراحل الذي يعد من الفاعلين البارزين في المشهد الثقافي، العديد من البرامج الإذاعية واللقاءات الثقافية. وألف العديد من الكتب، كان آخرها مجموعته الشعرية الأولى “Champs de nuit” التي صدرت عن دار النشر “الفنيق”.

وفي سنة 2020 ، أنشأ الراحل الموقع الإلكتروني ، “Artetc” ، المتخصص في أخبار الفن الحديث والمعاصر.

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