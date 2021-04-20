أميمة باعزية تطمئن جمهورها عن حالتها الصحية

هبة بريس ـ القسم الفني

نشرت الفنانة المغربية الشعبية أميمة باعزية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، منشور تطمئن من خلاله جمهورها عن حالتها الصحية.

و نشرت الفنانة الشعبية صورة لها من داخل إحدى المصحات الخاصة، مرفوقة بالتعليق التالي:” شكرا جزيلا لكل أفراد عائلتي و أصدقائي الذين غمروني بمحبتهم و باقات ورودهم”.

و أضافت قائلة:” الحمد لله أزمة و مرت بسلام بعد ما كان مشكل في صعوبة فالتنفس بفضل الله ومجهودات كل الطاقم الطبي، نسال الله أن يشفي كل مريض و لكم مني اطيب التحيات و القبلات، احبكم”.

و الجدير بالذكر أن أميمة باعزية أصيبت مؤخرا بوعكة صحية مفاجئة، تسببت بإدخالها إلى إحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش

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