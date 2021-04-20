أميمة باعزية تطمئن جمهورها عن حالتها الصحية
أميمة باعزية

أميمة باعزية تطمئن جمهورها عن حالتها الصحية

2021-04-20 / 5:17 مساءً
0
هبة بريس ـ القسم الفني

نشرت الفنانة المغربية الشعبية أميمة باعزية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، منشور تطمئن من خلاله جمهورها عن حالتها الصحية.

و نشرت الفنانة الشعبية صورة لها من داخل إحدى المصحات الخاصة، مرفوقة بالتعليق التالي:” شكرا جزيلا لكل أفراد عائلتي و أصدقائي الذين غمروني بمحبتهم و باقات ورودهم”.

و أضافت قائلة:” الحمد لله أزمة و مرت بسلام بعد ما كان مشكل في صعوبة فالتنفس بفضل الله ومجهودات كل الطاقم الطبي، نسال الله أن يشفي كل مريض و لكم مني اطيب التحيات و القبلات، احبكم”.

و الجدير بالذكر أن أميمة باعزية أصيبت مؤخرا بوعكة صحية مفاجئة، تسببت بإدخالها إلى إحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الغلوسي : القنوات العمومية تستنزف أموالا طائلة مقابل إشاعة التفاهة

الغلوسي : القنوات العمومية تستنزف أموالا طائلة مقابل إشاعة…

2021-04-20 / 5:09 مساءً
Photo of مسلسل “الماضي لا يموت” يثير الفضول و يحظى بمتابعة واسعة

مسلسل “الماضي لا يموت” يثير الفضول و يحظى بمتابعة…

2021-04-19 / 3:01 مساءً
Photo of زواج سي الطيب” يحقق اكثر من 4 ملايين مشاهدة

زواج سي الطيب” يحقق اكثر من 4 ملايين مشاهدة

2021-04-19 / 2:07 مساءً
Photo of والدة حلا الترك: تنفيد الحكم بسجني الأحد المقبل

والدة حلا الترك: تنفيد الحكم بسجني الأحد المقبل

2021-04-17 / 10:09 صباحًا
Photo of بسبب تصريحاتها لوسائل إعلام مغربية.. فنانة مصرية تهاجم مريام فارس

بسبب تصريحاتها لوسائل إعلام مغربية.. فنانة مصرية تهاجم مريام…

2021-04-16 / 3:47 مساءً
Photo of البهاوي يعلن عن تأجيل سلسلة “سولو دموعي”

البهاوي يعلن عن تأجيل سلسلة “سولو دموعي”

2021-04-15 / 10:55 مساءً
Photo of عبير العابد تقصف “المرمضنين”

عبير العابد تقصف “المرمضنين”

2021-04-15 / 9:00 مساءً
Photo of المرض يسرق من سكينة درابيل الأجواء الرمضانية

المرض يسرق من سكينة درابيل الأجواء الرمضانية

2021-04-15 / 10:17 صباحًا
Photo of لطيفة رأفت تتلقى الجرعة الاولى من لقاح كورونا

لطيفة رأفت تتلقى الجرعة الاولى من لقاح كورونا

2021-04-14 / 11:29 مساءً
Photo of مسلسل سلمات ابو البنات ينافس على الصدارة في رمضان 2021

مسلسل سلمات ابو البنات ينافس على الصدارة في رمضان…

2021-04-14 / 9:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق