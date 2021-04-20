الغلوسي : القنوات العمومية تستنزف أموالا طائلة مقابل إشاعة التفاهة
سلسلة "قهوة نص نص "

الغلوسي : القنوات العمومية تستنزف أموالا طائلة مقابل إشاعة التفاهة

2021-04-20 / 5:09 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، القنوات العمومية المغربية متهما إياها باستنزاف أموال طائلة لإشاعة التفاهة وإنتاج الحموضة.

وندد الأخير باستهداف القناة الأولى لمهنة المحاماة لقتل رسالتها ووأدها في عيون الجمهور، بعد محاولات كثيرة لتمريغ صورة رجال ونساء التعليم في الوحل والنيل من قيمة المدرس الاعتبارية. وفق تعبيره.

وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك:” إن المتتبع للسلسلة التلفزيونية التي تعرض على القناة الأولى تحت عنوان”قهوة نص نص” ومثيلاتها لا يمكنه إلا أن يلتقط تلك الرسالة المسمومة التي يراد لها أن تدخل كل البيوت، وهي رسالة تريد أن تمحي من ذاكرة المغاربة الدور التاريخي للمحامين والمحاميات في الدفاع عن الحقوق والحريات وفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مر التاريخ”.

وطالب الغلوسي، من “القائمين على الشأن الإعلامي ببلادنا وعلى رأسهم فيصل العرايشي أن يصوب الكاميرات قليلا للمطبخ الداخلي لقنوات القطب العمومي المتجمد والذي يستنزف أموالا طائلة لإشاعة التفاهة عوض تصويبها لتلطيخ صورة رسالة الدفاع وتعبيد الطريق لكل أشكال التحكم في المجتمع”.

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