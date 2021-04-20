انطلاق المرحلة الثانية من التوجيه المدرسي بمديرية تطوان

2021-04-20 / 4:26 مساءً
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هبة بريس - تطوان

في إطار تنزيل مشاريع القانون الإطار خاصة ما تعلق منه بالإرتقاء بمنظومة الإعلام والتوجيه، تم بمديرية التعليم بتطوان إعطاء الانطلاقة لفعاليات الأيام المفتوحة للتوجيه المدرسي والمهني في مرحلتها الثانية بجميع المؤسسات التعليمية.

وتروم هذه الأيام المفتوحة للتوجيه تكثيف الجهود للتعريف بالآفاق المتوفرة ما بعد البكالوريا وكذا العرض التربوي المتوفر لما بعد الثالثة إعدادي وكذا ما بعد السادسة ابتدائي، من خلال لقاءات يشارك في تنشيطها خبراء وأخصائيون في مجال التوجيه وممثلون عن معاهد عليا وذلك بإشراف من أطر التوجيه بالمديرية، كما كانت مناسبة لحث التلاميذ على مسك اختياراتهم على مستوى منظومة مسار.

و الجدير بالذكر أن هذه الأيام المفتوحة للتوجيه عرفت أيضا تنظيم الملتقى الإقليمي السابع عشر للتوجيه تحت شعار ” من أجل توجيه نشيط نحو مهن المستقبل ” عن بعد والذي سيستمر إلى غاية21 أبريل 2021 بمسرح القاضي عياض المدرسي بالمديرية الإقليمية باستضافة ثلة من الخبراء والفاعلين في هذا المجال.

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