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تأجيل محاكمة 15 مسؤولا سابقا بجماعة فاس

2021-04-20 / 4:17 مساءً
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هبة بريس - خالد العروسي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، تأجيل النظر في قضية محاكمة المتهمين المتابعين في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ “بلانات الشينوا” و المقدر عددهم ب 15 شخص، إلى غاية جلسة 18 مايو المقبل.

ووفق مصدر ” هبة بريس ” فإن المتهمين مثلوا صباح يوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري في جلسة للمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك بعد متابعة اثنين منهم في ملف ثقيل يتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية و إدارية و الارتشاء و الغدر ، فيما يتابع باقي المتهمين الـ 13 بتهم المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عمومية و التزوير في محررات إدارية و استعماله . مشيرا إلى أن الجلسة تم تأخيرها إلى غاية 18 مايو المقبل بناء على غياب بعض المتهمين أطوار الجلسة نظرا لعدم توصلهم باستدعاء رسمي

وتفجرت قضية ملف “بلانات الشينوا” في بداية سنة 2019، إذ تم التحقيق في البداية مع أزيد من 20 شخصا في شأن اختلالات شابت عملية البناء والتعمير في عهد رئيس جماعة فاس السابق حميد شباط، قبل أن يتقلص عدد المتابعين إلى 15 شخصا.

و تجدر الإشارة إلى انه يوجد ضمن المتابعين في هذه القضية عدد من المقربين السابقين من العمدة الاستقلالي السابق، حميد شباط، ومنهم نواب له مكلفين بملفات التعمير، وعدد من المستشارين، وذلك إلى جانب موظفين يشتغلون في أقسام لها نفس الاختصاص.

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