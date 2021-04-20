مكناس.. أسلاك كهربائية متساقطة بجماعة عين الجمعة تهدد حياة المواطنين

هبة بريس - الرباط

عبرت ساكنة دوار ” أيت عسو ايطوبان ” بجماعة عين الجمعة ضواحي مدينة مكناس عن استيائها من اللامبالاة، التي ينهجها المكتب الوطني للماء والكهرباء والماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء قسم التوزيع بمكناس” وباقي السلطات المعنية، تجاه الخطر الذي يحدق بهم بسبب الاعمدة والاسلاك الكهربائية المتساقطة وسط الحقول، والمدير الإقليمي لقطاع الكهرباء قسم التوزيع بالمديرية الإقليمية بمكناس خارج التغطية. لا يهمه الأمر بعيد كل البعد عن المسؤولية.

وحسب ما أظهرته صور التقطت بدوار ” أيت عسو ايطوبان “، جماعة عين الجمعة أسلاك كهربائية متساقطة وسط الحقول، مما يشكل عائقا أمام الفلاحين في ممارسة نشاطهم الفلاحي، حيث يضطرون الى الاستعانة بأعمدة لتثبيت هذه الأسلاك عن طريقتهم الخاصة لتفادي المشاكل، وهو ما يشكل خطرا على حياتهم.

وتطالب ساكنة الدوار المذكور، بالتدخل العاجل قصد اعادة الوضع الى ما كان عليه، حماية لحياتهم وحياة ابنائهم، خاصة وان الاقليم استفاد مؤخرا من العديد من المشاريع في إطار مختلف البرامج التنموية.

ليبقى السؤال مطروحا..؟ من المسؤول عن تدهور خدمات المديرية الإقليمية لقطاع الكهرباء قسم التوزيع بمكناس وهل المدير العام على علم بما يجري في هذه الإدارة هناك مشاكل و المدير الإقليمي في قفص الاتهام؟

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0