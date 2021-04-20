الاجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

“يوم تاريخي”.. العثماني يعلن أول مخطط حكومي لتفعيل رسمية الأمازيغية

2021-04-20 / 2:32 مساءً
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هبة بريس - الرباط

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وكشف العثماني، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” أن اللقاء خصص لعرض ومناقشة أول مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية.

ووصف رئيس الحكومة، اللقاء ب”اليوم التاريخي”، مشددا على أنه يشكل محطة كبيرة في هذا المسار.

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‫5 تعليقات

  3. ووصف رئيس الحكومة، اللقاء ب”اليوم التاريخي”،
    الله انعل لم يحشم ـ
    اين كنتم هده 10 سنين ؟؟؟؛ام وصل موسم الوعود الانتخابية الكادبة ؟؟؟

  5. لـن تفـلح مـعكـم لا الأمازيغيـة ولا العربيـة و لا الفرنسية مـا دمتــم عـلى هـذا الحـال ، تستحمـرون الأمـة و تتعمـدون جهـلهـا وأميتـهـا خـدمـة لأجنـدات لا خيـر فيـها ولا مخـرج لـها . هـل للأمازيغيـة مستقبل ، أم نبحث عـن السـراب فقـط؟
    هـذا نـفـاق سيـاسـي ، أيـن كنـا منـذ أربعيـن سنـة ، هـل كنـا مـع أصحـاب الكهـف ؟
    أرجعـو ا الـى خــلدكم ، وحاسبـوا أنفسـكم قبـل أن تحـاسبوا …
    لقــد وجـدنـا صعـوبات حتـى فـي الحصـول عـى بطـاقة الهـوية ” بطــاقـة التعـريف الوطنية” ونـذوق الأمـرين فـي تجـديدهـا ، و إلـى الله المشتكـى …
    لمـاذا لا تتدخـل الحكومـة فـي هــذا الـخـلل والأمـر الذي هـو أسـاسي قبـل كـل شـئ ؟

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