محمد امكراز

امكراز: “الحكومة مغاديش تصنع ليكوم المعجزات”

2021-04-20 / 12:55 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعترف وزير الشغل والادماج المهني، محمد امكراز، أن عدد من فئات المجتمع تعاني جراء تداعيات جائحة كورونا، مشيرا الى أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة جاءت لحماية صحة وأرواح المواطنين.

وقال امكراز في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الاثنين : “الحكومة مشات لإجراءات مواجهة كوروها مكرهة ماشي باش تقطع ارزاق الناس كيما كتقولو”، مسترسلا بالقول :”نحافظ على أرواح الناس، حيث ممكن نوصلو للحظة ماشي كنقولو واش المواطن عندو شنو ياكل ولا مياكلش، كنقولو واش باقي حي ولالا.. وهادشي اللي واقع فعدد من البلدان وحنا مابغيناش نوصلو لي”.

وتابع الوزير مخاطبا البرلمانيين قائلا :”الحكومة معندها منين تجيب داكشي اللي معنهدهاش، الحكومة مغاديش ليكوم تصنع المعجزات” على حد تعبيره

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‫5 تعليقات

  1. …تصنع ليكم ..ليكم هكذا …طريقة فجة للمخاطبة ناهيك عن كلمة ليكم تؤسس لحاجز بين المخاطب و المخاطب…انتم شئ و نحن شئ آخر …الله غالب و عواشر مبروكة

  3. المفروض ان يتوقف تقاعد الوزراء الدين لم يحققوا شيئا ومن المفروض ايضاً ان تحل الحكومة التي لم تستطيع ان تجعل من اقتصاد البلاد اقتصاد قويا لا يعتمد على المديونية اما الكلام الجارح والكلام الدي لا جدوى منه الكل يعرف ان ينطق به

  4. اسطوانه قديمه هادي الناس كتموت بالجوع والقمع والقهر عطيو الاهميه للعقول اللي عندها ضمير اما بعضكم فالحكومه ماتلهم الضمير كلشي كيشوفوا فيه…

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