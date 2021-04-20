امكراز: “الحكومة مغاديش تصنع ليكوم المعجزات”

هبة بريس - الرباط

اعترف وزير الشغل والادماج المهني، محمد امكراز، أن عدد من فئات المجتمع تعاني جراء تداعيات جائحة كورونا، مشيرا الى أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة جاءت لحماية صحة وأرواح المواطنين.

وقال امكراز في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الاثنين : “الحكومة مشات لإجراءات مواجهة كوروها مكرهة ماشي باش تقطع ارزاق الناس كيما كتقولو”، مسترسلا بالقول :”نحافظ على أرواح الناس، حيث ممكن نوصلو للحظة ماشي كنقولو واش المواطن عندو شنو ياكل ولا مياكلش، كنقولو واش باقي حي ولالا.. وهادشي اللي واقع فعدد من البلدان وحنا مابغيناش نوصلو لي”.

وتابع الوزير مخاطبا البرلمانيين قائلا :”الحكومة معندها منين تجيب داكشي اللي معنهدهاش، الحكومة مغاديش ليكوم تصنع المعجزات” على حد تعبيره

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