ادريس ديبي

بعد وفاة إدريس ديبي .. مجلس عسكري بقيادة نجله سيدير البلاد

2021-04-20 / 12:34 مساءً
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هبة بريس - وكالات

يتولى محمد إدريس ديبي إيتنو، نجل الرئيس التشادي وقائد الحرس الرئاسي، قيادة مجلس عسكري مكلف تولي إدارة البلاد بعد وفاة إدريس ديبي إيتنو الثلاثاء، وفق ما أعلن الجيش عبر الإذاعة الرسمية.

وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال عازم برماندوا أغونا في بيان تلي عبر الإذاعة الوطنية بعيد إعلان وفاة الرئيس في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد، إنه “تم تشكيل مجلس عسكري بقيادة نجله الجنرال محمد إدريس ديبي إينتو” .

وأضاف أن “المجلس اجتمع على الفور وأعلن ميثاق انتقال” السلطة.

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