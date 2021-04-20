ممثل إسرائيل بالرباط: نمهد الطريق لاستقطاب أكبر عدد من السياح الإسرائيليين للمغرب

هبة بريس - الرباط

كشف الممثل الدبماسي الاسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، أن مجموعة كبيرة من وكلاء السفر الإسرائيلين تزور حاليا المغرب.

وذكر غوفرين في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” أن الزيارة تقوم في اطار الاستعدادات لاقامة رحلات مباشرة واختبار مواقع سياحية جديدة في البلد.

وأضاف المسؤول الدبلوماسي أن الزيارة تمهد الطريق لاستقطاب عدد اكبر من السياح الاسرائيليين للمغرب وتساهم في تعزيز التعارف بين الشعبين، خاتما تغريدته بالقول “السياحة من أجل السلام”.

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