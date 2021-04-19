نيوزيلندا تقرر التخلص من التبغ بحلول عام 2025
الصورة تعبيرية

نيوزيلندا تقرر التخلص من التبغ بحلول عام 2025

2021-04-19 / 10:58 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

نشرت حكومة نيوزيلندا خطة لمكافحة إدمان التبغ في البلاد، وبفضلها تريد القضاء تماما على التدخين بحلول عام 2025.

وقالت وزيرة الصحة، عائشة فيرال، إن البلاد بحاجة إلى نهج جديد لمعالجة هذه المشكلة، حيث يموت نحو 4500 نيوزيلندي كل عام من آثار تدخين التبغ.

ووفقا لوزارة الصحة في البلاد، فإنه يجب أن ينمو جيل غير مدخن تماما في نيوزيلندا من خلال حظر إجباري.

وتكمن فكرة السلطات في رفع السن القانوني للتدخين، وتقليل نسبة النيكوتين الموجودة في منتجات التبغ، وكذلك الحد من الأماكن التي يمكن فيها بيع التبغ والسجائر، بحسب ما أوردته “إندبندنت”.

وقالت لوسي إلوود، المديرة التنفيذية لجمعية مكافحة السرطان: “التبغ هو أكثر المنتجات الاستهلاكية ضررا في التاريخ، ويجب علينا التخلي عنه تماما”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحة العالمية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بين كل الفئات العمرية

الصحة العالمية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بين كل الفئات…

2021-04-19 / 9:51 مساءً
Photo of الصحة العالمية ترفض “تلقيح كورونا” كشرط للسفر دوليا

الصحة العالمية ترفض “تلقيح كورونا” كشرط للسفر دوليا

2021-04-19 / 6:03 مساءً
Photo of طعن خمسة أشخاص داخل مسجد في ألبانيا

طعن خمسة أشخاص داخل مسجد في ألبانيا

2021-04-19 / 4:30 مساءً
Photo of مستشار تبون: فرنسا نشرت “الأمية” خلال استعمارها لبلادنا

مستشار تبون: فرنسا نشرت “الأمية” خلال استعمارها لبلادنا

2021-04-19 / 10:19 صباحًا
Photo of النيجر.. مقتل 19 مدنيا جراء هجوم شنه مسلحون على قرية

النيجر.. مقتل 19 مدنيا جراء هجوم شنه مسلحون على…

2021-04-18 / 10:39 مساءً
Photo of “فرنسا عدوتنا التقليدية”.. ماكرون : تصريح وزير العمل الجزائري غير مقبول

“فرنسا عدوتنا التقليدية”.. ماكرون : تصريح وزير العمل الجزائري…

2021-04-18 / 9:40 مساءً
Photo of حصيلة جديدة.. إرتفاع ضحايا إنقلاب القطار إلى11 قتيلا بمصر

حصيلة جديدة.. إرتفاع ضحايا إنقلاب القطار إلى11 قتيلا بمصر

2021-04-18 / 7:48 مساءً
Photo of مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة ضواحي باريس

مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة ضواحي باريس

2021-04-18 / 6:50 مساءً
Photo of ضبط قطّ وهو يهرب المخدرات الى السجن

ضبط قطّ وهو يهرب المخدرات الى السجن

2021-04-18 / 6:14 مساءً
Photo of مقتل3 أشخاص في إطلاق نار بالولايات المتحدة الأمريكية

مقتل3 أشخاص في إطلاق نار بالولايات المتحدة الأمريكية

2021-04-18 / 5:43 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق