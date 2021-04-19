نيوزيلندا تقرر التخلص من التبغ بحلول عام 2025

هبة بريس ـ وكالات

نشرت حكومة نيوزيلندا خطة لمكافحة إدمان التبغ في البلاد، وبفضلها تريد القضاء تماما على التدخين بحلول عام 2025.

وقالت وزيرة الصحة، عائشة فيرال، إن البلاد بحاجة إلى نهج جديد لمعالجة هذه المشكلة، حيث يموت نحو 4500 نيوزيلندي كل عام من آثار تدخين التبغ.

ووفقا لوزارة الصحة في البلاد، فإنه يجب أن ينمو جيل غير مدخن تماما في نيوزيلندا من خلال حظر إجباري.

وتكمن فكرة السلطات في رفع السن القانوني للتدخين، وتقليل نسبة النيكوتين الموجودة في منتجات التبغ، وكذلك الحد من الأماكن التي يمكن فيها بيع التبغ والسجائر، بحسب ما أوردته “إندبندنت”.

وقالت لوسي إلوود، المديرة التنفيذية لجمعية مكافحة السرطان: “التبغ هو أكثر المنتجات الاستهلاكية ضررا في التاريخ، ويجب علينا التخلي عنه تماما”.

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