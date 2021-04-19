المكتب الوطني للمطارات..انخفاض حركة
الصورة تعبيرية

المكتب الوطني للمطارات يُعلن انخفاض حركة النقل الجوي

2021-04-19 / 10:45 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أفاد المكتب الوطني للمطارات، بأن المطارات المغربية استقبلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 1.466.634 مسافرا ، بانخفاض حاد بنسبة 70.16٪ مقارنة بنهاية مارس 2020.

وعزا المكتب في بلاغ له، هذا الانخفاض إلى إغلاق حدود عدة وجهات دولية وتعليق الرحلات الجوية الدولية. وأشار إلى أن مطار محمد الخامس سجل 714.851 مسافرا بانخفاض يقدر ب62.87٪ يليه مطار طنجة (136.302) ومراكش (134.095) والناظور (86.380).

وبالنسبة لشهر مارس وحده ، سجلت مطارات المملكة، حجم حركة نقل تجاري بلغ 400.863 مسافرا، بانخفاض يصل إلى 57.44٪ مقارنة بشهر مارس 2020.

وسجل مطار محمد الخامس ، الذي يمثل نحو نصف حركة المسافرين بشكل عام ، في مارس الأخير، انخفاضا قدره 42.62٪ مقارنة بنفس الشهر من العام 2020 أي 192.610 مسافرا.

كما سجل مطار طنجة ابن بطوطة، الذي احتل منذ فبراير الماضي المركز الثاني في ترتيب المطارات من حيث عدد الركاب، انخفاضا بنحو 19.94٪، حيث استقبل 41.399 راكبا.

وأكد المصدر ذاته، أنه باستقبال 120.032 راكبا في مارس 2021 ، تكون الحركة الجوية المحلية قد سجلت انخفاضا بنحو 1.74٪ مقارنة بشهر مارس 2020.

وانخفضت الحركة الجوية الدولية ، التي تمثل 70٪ من الحركة العالمية ، بنسبة 65.74٪ مقارنة بشهر مارس 2020 ، لتصل إلى 280.831 راكبا. ويهم هذا الانخفاض جميع الأسواق، ولا سيما أسواق أوروبا ، التي تمثل أكثر من 70٪ من الحركة الجوية العالمية، بانخفاض قدره 70.32٪.

وأشار المكتب إلى أن حركة الطائرات سجلت تراجعا بنسبة 46.61٪ إلى 4891 في مارس الماضي، مضيفا أن مطار محمد الخامس استحوذ على 48.62٪ من هذه الحركة ، وطنجة ابن بطوطة على 12.21٪ ، ومراكش المنارة على 7.32٪، مبرزا أن الشحن الجوي حقق زيادة بنحو 26.09٪ مقارنة بشهر مارس 2020 مسجلا 6.563.51 طنا.

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