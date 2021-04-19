الصحة العالمية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بين كل الفئات العمرية
المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف

الصحة العالمية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بين كل الفئات العمرية

2021-04-19 / 9:51 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى “كوفيد-19” حول العالم، بين كل الفئات العمرية.

وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “نشهد معدلات متزايدة للعدوى في جميع الفئات العمرية”.

وأضافت فان كيرخوف، عالمة الأوبئة الكبيرة بالمنظمة، أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل 5.2 مليون حالة إصابة وهي أعلى زيادة أسبوعية منذ بدء الجائحة.

ومضت المسؤولة الصحية بالقول: “نشهد تحولا عمريا طفيفا في بعض الدول سببه الاختلاط الاجتماعي”.

وفي غضون ذلك، شدد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، على أن “عدد الإصابات بكوفيد-19 يرتفع للأسبوع الثامن على التوالي”.

وأعرب تيدروس مع ذلك عن قلقه من السرعة البالغة لانتشار فيروس كورونا بين الناس الذي تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و59 عاما، ما يمكن أن يكون مرتبطا بالسلالات الأكثر انتقالا، وأضاف أن المرض أودى بحياة مليون شخص خلال 9 أشهر، ووصل هذا العدد إلى مليونين خلال 4 أشهر لاحقة، بينما تم الوصول إلى مستوى 3 ملايين متوف في 3 أشهر فقط.

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