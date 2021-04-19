دوري السوبر الأوروبي يهدد المنتخب الوطني بالحرمان من خدمات زياش وحكيمي

هبة بريس ـ رياضة

بات المنتخب الوطني المغربي مهددا بالحرمان من خدمات لاعبيه حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي وأشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلانو الإيطالي خلال مبارياته القادمة.

وفي هذا الصدد، قال ألكسندر تشيفرين، رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم إن اللاعبين الذين سيشاركون مع أنديتهم في دوري السوبر الأوروبي سيحرمون من تمثيل منتخباتهم الوطنية.

ووافق تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلانو الإيطالي إلى جانب أندية أوروبية بارزة أخرى على إنشاء مسابقة دوري السوبر الأوروبي، التي ستأتي مكان دوري أبطال أوروبا، مما أثار جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية العالمية.

ومن المنتظر أن تحمل الساعات القليلة القادمة مستجدات أخرى جديدة حول هذه المسابقة، والعقوبات المنتظرة في حق الأندية التي ستشارك في هذه المسابقة الجديدة.

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