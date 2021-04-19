أساتذة التعاقد يدعون لإضراب وطني الخميس ومسيرة الوفاء بآسفي
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أساتذة التعاقد يدعون لإضراب وطني ومسيرة بآسفي

2021-04-19 / 8:59 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لإضراب وطني ابتداء من يوم الخميس 22 أبريل الجاري على مدى ثلاثة أيام ستختتم بمسيرة الوفاء لروح شهيد التنسيقية عبد الله حجيلي بمدينة آسفي

وبحسب بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نشر على صفحتهم الرسمية، فإن الأساتذة المتعاقدون لا يزالون متشبتين بإسقاط نظام التعاقد والادماج في أسلاك الوظيفية العمومية أسوة بزملائهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للمشاركة في المسيرة القطبية إلى مدينة آسفي يوم 24 أبريل الجاري تضم جهات مراكش آسفي، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، وبني ملال خنيفرة.

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