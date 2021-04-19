إيقاف 14 شخصا أقاموا صلاة التراويح جماعةً بمكناس

هبة بريس ـ ع محياوي

أوقفت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بويسلان إقليم مكناس، 14 شخصا أغلبهم قاصرين خرقوا حالة الطوارئ الصحية ليلة الأحد/الإثنين، بإقامتهم صلاة التراويح بساحة مسجد الإمام علي بحي الرياض وسط المدينة.

وبحسب مصادر ” هبة بريس” فإن العناصر الأمنية توصلت بمعلومات مفادها أن أشخاص يقومون بتأذية صلاة التراويح بساحة أمام المسجد المذكور، فإنتقلت ذات العناصر الأمنية على الفور إلى عين المكان، وبعد انتهائهن من صلاة التراويح أمام المسجد المذكور بشكل يخالف القانون المعمول به، أوقفت مصالح الأمن 14 شخص ضمنهم 10 تلاميذ قاصرين أعمارهم تتراوح ما بين 15 و17سنة، و4 آخرين أعمارهم تتراوح ما بين 22 و25 سنة.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم اقتياد جميع الموقوفين إلى مخفر الشرطة بويسلان، وتحرير محاضر قانونية في حقهم بالمنسوب إليهم ، حيث تمت متابعة 10 قاصرين في حالة سراح، في حين تم وضع 4 أخرين تحت تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهم للعدالة بمكناس.

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