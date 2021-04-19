الناظور .. محسنون يوفرون تكاليف علاج الطفلة مروة عبر طائرة خاصة

هبة بريس : وجدة

غادرت الطفلة مروة إبنة مدينة أزغنغان( إقليم الناظور) رفقة والديها، يومه السبت 17 أبريل الجاري ، مطار العروي بمدينة الناظور، متوجهة عبر طائرة خاصة، كمحطة أولى إلى اسبانيا ثم بعدها إلى ألمانيا، حيث من المنتظر أن تجري عملية جراحية دقيقة على مستوى الدماغ لإزالة ورم سرطاني، وتكفل محسنون من أبناء الجالية المغربية بمصاريف الرحلة والعملية والبالغ حوالي 97 مليون سنتيم.

وكان والد الطفلة مروة قد أطلق نداء مساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمجرد اكتشاف مرض ابنته، والذي جاء عقب زيارة لطبيب العيون، هذا الأخير أوصى بإجراء فحوصات دقيقة، أتبثت إصابة الطفلة بورم خبث على مستوى الدماغ.

وتفاعل محسنون مقيمون بألمانيا مع حالة الطفلة، حيث وفروا تكاليف نقل مروة عبر طائرة خاصة، ومصاريف استشفائها، وجمعوا لهذه المهمة الانسانية مايناهز 95 ألف يورو (97 مليون سنتيم).

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