بائع شباكية يرسل زبون للمستعجلات في حالة خطيرة
سيارة اسعاف

فاس.. بائع شباكية يرسل زبون للمستعجلات في حالة خطيرة

2021-04-19 / 8:04 مساءً
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ع محياوي ـ هبة بريس

أوقفت العناصر الأمنية بمنطقة عوينات الحجاج بفاس بائع حلوى “الشباكية” بتهمة الاعتداء على زبون باستعمال وزن الكيلو، وهو ما خلف جرحا غائرا في رأسه استدعى نقله على وجه السرعة صوب المستشفى الجامعي الحسن الثاني بقسم المستعجلات.

و تعود تفاصيل الواقعة حسب مصدر ، ” هبة بريس ” ليوم أمس الأحد، حيث وقع خلاف بين بائع حلوى ” الشباكية ” والزبون حول سعر الثمن المحدد للبيع، البائع لم يتقبل كلامه، ليستعين بوزن الكيلوغرام، ووجهه صوب الضحية أصابه على مستوى الرأس أرسله في حالة حرجة للمستعجلات مغمى عليه.

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