صيري يعزز رصيده التهديفي في الدوري الإسباني
يوسف النصيري

مانشستر يونايتد وليفربول يدخلان على الخط للتعاقد مع النصيري

2021-04-19 / 6:16 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

دخل ناديا مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين على الخط للتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم وهداف إشبيلية الإسباني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت مصادر إعلامية بريطانية أن ليفربول يدرس التعاقد مع يوسف النصيري من أجل تعزيز الخط الأمامي للفريق، خاصة بعدما أبان ثلاثي هجوم “الريدز” عن مستويات متواضعة خلال الموسم الكروي الحالي.

وحسب نفس المصادر فإن مانشستر يونايتد بدوره يضع اللاعب يوسف النصيري ضمن قائمة المرشحين لتعزيز صفوف النادي، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للأوروغوياني إديسون كافاني، الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي.

يشار إلى أن يوسف النصيري سجل هذا الموسم 16 هدفا بقميص إشبيلية في الدوري الإسباني، كما سجل 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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