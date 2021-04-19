امزازي الحوار مع النقابات
الصورة من الارشيف

أمزازي يعد باستئناف الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية

2021-04-19 / 5:51 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أكد سعيد أمزازي اليوم الاثنين بمجلس النواب أن وزارته تعتزم الجلوس مع النقابات الأكثر تمثيلية الأسبوع المقبل.

وأضاف أمزازي أن الوزارة اعتمدت منهجية انبنت على خلق عدد من اللجان الموضوعاتية لطرح الملفات العالقة والاشتغال عليها، مشيرا إلى أن الملفات التي ظلت عالقة عددها 12، تمت تسوية 7 منها، واثنان منها في طريق التسوية، في حين لا تزال ثلاثة أخرى، هي محل نقاش مع القطاعات المعنية.

وحمل أمزازي مسؤولية الفتور في الحوار الاجتماعي للنقابات، مشيرا إلى “انحرافات لا يمكن القبول بها مست جوهر المقاربة التشاركية، ونسفت ركائزها”، مؤكدا أن الوزارة لن تقبل بفرض سقف للحوار، كما أن المطالب ينبغي أن تكون معقولة وتراعي المصلحة العامة.

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