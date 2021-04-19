فدرالية اليسار عن قفة رمضان .. “تشهير” و ” احسان مقرون بإذلال “

هبة بريس ـ الرباط

بعد البهرجة الإعلامية التي رافقت توزيع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة للإعانات الغذائية للأسر المحتاجة دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، المغاربة إلى مقاطعة “قفة رمضان”

وسجل الحزب في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن السلطات لا تزال السلطات تمعن في إذلال بعض المواطنين المحتاجين بحملات لتوزيع بعض المساعدات الغذائية بحضور صحافي و إداري مذل و غير مفهوم !”.

وتابع الحزب بالقول “في نفس الوقت لا تزال السلطات تغمض أعينها عن ممارسات بعض الاحزاب و مرشحيها الفاسدين و الذين يستغلون بشكل فج عوز و حاجة المواطنين المنكوبين إنتخابيا !”.

وشدد في تدوينته على أن “المواطن المغربي بحاجة إلى صيانة كرامته و التمتع بعدل بخيرات وطنه و ليس إلى الإحسان المقرون بالاذلال و الاستغلال !”، مشيرا إلى أن رسالته ” لا تشمل الجمعيات الصادقة و مبادرات المواطنين الخيرية … رسالتنا أولا للسلطات ثم لأحزاب”، وفق تعبير الفيدرالية.

وأثارت البهرجة الإعلامية التي رافقت توزيع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، لقفة رمضان على الأسر الفقيرة والمعوزة جدلا واسعا بين أوساط المغاربة حيث اعتبر النشطاء أن الواقعة تسئ لصورة القائمين على إدارة عملية توزيع القفة الرمضانية .

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6