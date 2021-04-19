فدرالية اليسار تعلق على التشهير بأصحاب قفة رمضان
الصورة تعبيرية

فدرالية اليسار عن قفة رمضان .. “تشهير” و ” احسان مقرون بإذلال “

2021-04-19 / 5:08 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

بعد البهرجة الإعلامية التي رافقت توزيع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة للإعانات الغذائية للأسر المحتاجة دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، المغاربة إلى مقاطعة “قفة رمضان”

وسجل الحزب في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن السلطات لا تزال السلطات تمعن في إذلال بعض المواطنين المحتاجين بحملات لتوزيع بعض المساعدات الغذائية بحضور صحافي و إداري مذل و غير مفهوم !”.

وتابع الحزب بالقول “في نفس الوقت لا تزال السلطات تغمض أعينها عن ممارسات بعض الاحزاب و مرشحيها الفاسدين و الذين يستغلون بشكل فج عوز و حاجة المواطنين المنكوبين إنتخابيا !”.

وشدد في تدوينته على أن “المواطن المغربي بحاجة إلى صيانة كرامته و التمتع بعدل بخيرات وطنه و ليس إلى الإحسان المقرون بالاذلال و الاستغلال !”، مشيرا إلى أن رسالته ” لا تشمل الجمعيات الصادقة و مبادرات المواطنين الخيرية … رسالتنا أولا للسلطات ثم لأحزاب”، وفق تعبير الفيدرالية.

وأثارت البهرجة الإعلامية التي رافقت توزيع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، لقفة رمضان على الأسر الفقيرة والمعوزة جدلا واسعا بين أوساط المغاربة حيث اعتبر النشطاء أن الواقعة تسئ لصورة القائمين على إدارة عملية توزيع القفة الرمضانية .

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رحلة لجهنم.. مغامرة القارب الذي نقل الدكالي من الأراضي التركية لليونانية (الحلقة 6)

رحلة لجهنم.. مغامرة القارب الذي نقل الدكالي من الأراضي…

2021-04-19 / 6:08 مساءً
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 165 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 165 مرشحا للهجرة غير…

2021-04-19 / 5:42 مساءً
Photo of هيئة صحية تراسل وزير المالية من أجل إنهاء ازمة شيوخ التمريض

هيئة صحية تراسل وزير المالية من أجل إنهاء ازمة…

2021-04-19 / 5:27 مساءً
Photo of تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-19 / 4:53 مساءً
Photo of تسجيل 290 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 290 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24…

2021-04-19 / 4:51 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس…

2021-04-19 / 4:48 مساءً
Photo of ولاية أمن طنجة تكشف دوافع إشهار شرطي لسلاحه الوظيفي بالمدينة القديمة

ولاية أمن طنجة تكشف دوافع إشهار شرطي لسلاحه الوظيفي…

2021-04-19 / 4:44 مساءً
Photo of معلومة(6).. لماذا تم تسمية مدينة “سطات” بهاته التسمية أول مرة؟

معلومة(6).. لماذا تم تسمية مدينة “سطات” بهاته التسمية أول…

2021-04-19 / 4:32 مساءً
Photo of درك أزمور يوقف مستشارا جماعيا خرق حالة الطوارئ وشغل ليلا مقهى

درك أزمور يوقف مستشارا جماعيا خرق حالة الطوارئ وشغل…

2021-04-19 / 2:48 مساءً
Photo of طنجة.. حجز طن و354 كلغ من مخدر الشيرا وتوقيف 9 أشخاص

طنجة.. حجز طن و354 كلغ من مخدر الشيرا وتوقيف…

2021-04-19 / 2:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق