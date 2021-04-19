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خلال 24 ساعة .. تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-04-19 / 4:48 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 505 ألفا و949 حالة .

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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