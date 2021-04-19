خلال 24 ساعة .. تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا
هبة بريس
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 505 ألفا و949 حالة .
هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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