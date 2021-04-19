اليويفا: لن يُسمح للمشاركين بدوري السوبر باللعب مع منتخباتهم

هبة بريس - وكالات

هدد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، لاعبي الأندية المشاركة في تأسيس دوري السوبر الأوروبي بعقوبات رادعة، تصل للحرمان من المشاركة في كأس العالم وبطولة الأمم الأوروبية.

وقال تشيفرين في مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين،: «كلنا متحدون ضد هذا الهراء، اللاعبون الذين سيشاركون في دوري السوبر الأوروبي سيمنعون من اللعب في كأس العالم وبطولة اليورو، كذلك سيمنعون من اللعب لمنتخبات بلادهم».

وانتقد رئيس الاتحاد الأوروبي تصرفات إد ودوارد نائب رئيس مانشستر يونايتد وأندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس.

وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي: «لقد اتصل بي ودوارد مساء الخميس الماضي وأبدى رضاه عن مخطط هيكلة نظام دوري أبطال أوروبا بشكل جديد وأنه يدعمه، لكن كان من الواضح أنه كان يفكر في شيء آخر».

وأتم: «ما فعله أندريا أنيلي أكبر خيبة أمل على الإطلاق، لم أرَ شخصًا يكذب مرات عديدة بإصرار مثلما فعل. إنه أمر لا يصدق».

وكان الموقع الرسمي لريال مدريد نشر بيانا موحدا للأندية الـ 12، ذكر من خلاله: «الأندية المؤسسة هي: ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام».

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