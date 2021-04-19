مسلسل “الماضي لا يموت” يثير الفضول و يحظى بمتابعة واسعة
نجلاء مزيان - هبة بريس
حظي المسلسل الرمضاني “الماضي لا يموت” الذي يبث على القناة الاولى طيلة شهر رمضان، (حظي) بمتابعة واسعة من طرف عشاق الدراما المغربية.
و لاق مسلسل ” الماضي لا يموت” استحسان المتفرج المغربي، حيث تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و كذا الصفحات الكبرى مع العمل، مبدين عن إعجابهم بالسيناريو و كذا بالاخراج الذي يشرف عليه المبدع هشام الجباري.
و يضم العمل ألمع النجوم المغاربة منهم: رشيد الوالي، فاطمة خير، نسرين الراضي، أمين الناجي، ناصر أقباب، أحلام زعيمي، سعيد آيت باجا، الطفلة لينا و آخرون…
و الجدير بالذكر أن مسلسل ” الماضي لا يموت ” في جزئه الثاني، يتميز بالإثارة و الكثير من المفاجئات التي تثير فضول المتفرج المغربي.
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المجموع 10 آراء
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4 تعليقات
لم اسمع به مطلقا
هل هو ترويج للمشاهدة؟
مجرد اجترار ومضيعة للوقت لا يستحق المشاهدة على عكس الجزء الاول كان متعة حقيقية
مسلسل تافه وبعيد عن الواقع المخزي للمغاربة. صحافية تشرف على برنامج تلفزي ولا تفارق العائلة أبدا حتى ذاخل بيتهم وفوق مائدة الطعام أصبحت فردا منهم .فين كاينة هذه القضية فالعالم بأكمله ?
مسلسل جيد لكن سوء جودة التصوير للاسف وتكرار اللقطات المصورة بطريقة غير احترافية الجزء الاول كان التصوير جيد لكن الجزء التاني سوء التصوير