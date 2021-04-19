عزيز أخنوش

أخنوش : “كاين اللي فعادتو يزرع لكلام وكاين اللي كايزرع العمل”

2021-04-19 / 2:25 مساءً
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لبنى أبروك - هبة بريس

أشاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، عزيز أخنوش، بنتائج الموسم الفلاحي ومخطط المغرب الأخضر.

وفي معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين، قدم أخنوش تحيتيه وشكره لأطر وزارته للمجهودات والدور الكبير التي يبذلونه لأجل تنمية القطاع.

وأكد الوزير على وجود مشاريع في جميع المناطق والجهات، مسترسلا بالقول “مكاينش شي حد ايسخن عليه راسو ويقول أنا أنوقف داك لمشروع، حنا انبقاو خدامين حتى لآخر لحظة، ومغيجيش شي واحد يقولينا علاش كتمشيو هنا وعلاش كديرو”.

وتابع الوزير قائلا :”سيرو تخدمو أ السادة المديرين واشتاغلوا بكل اجتهاد.. زيدو فالعمل ديالكوم ميهمكوم حتى واحد”قبل أن يتدخل أحد البرلمانيي احتجاجا على الوزير ليجيب الأخير بالقول : “كاين اللي فعادتو يزرع لكلام وكاين اللي كايزرع العمل”

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