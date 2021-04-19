زواج سي الطيب” يحقق اكثر من 4 ملايين مشاهدة

نجلاء مزيان - هبة بريس

حقق الفيلم المغربي “زواج سي الطيب” نسب مشاهدة عالية حيث تخطى 4 ملايين مشاهدة في عرضه الأول ليلة أمس الأحد على القناة الثانية.

و في سياق متصل أعرب مخرج العمل عبد الإله الجواهري عبر حسابه الرسمي بموقع فايسبوك عن فرحته بالتفاعل الذي خلفه العمل و كذا تخطيه نسبة 41% من مجموع المتفرجين.

و كتب عبد الإله الجواهري :”زواج سي الطيب” يحقق نسبة مشاهدة جد محترمة، وقت الذروة، وفي عز المنافسة الرمضانية، وزخم الإنتاجات القوية.

000 7 26 4 عدد المشاهدين، أي بنسبة 41 % من مجموع المتفرجين، رقم أكثر من جيد”.

و أضاف :”نجاح أعتز به واعتز بمن ساهم في تحقيقه سواء 2M، القناة المنتجة، أو Disconected، الشركة المنفذة للإنتاج، أو التقنيين كل واحد واحد، وطبعا الممثلين الذين كانوا في المستوى المطلوب، خاصة النجم محمد الجم”.

و اختتم تدوينته قائلا:”شكرا لمن شاهد وتفاعل وراسل، بل شكرا لكل المتفرجين المغاربة وعشاق الدراما المغربية داخل الوطن وخارجه”.

ما رأيك؟ المجموع 17 آراء 1 16