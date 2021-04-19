العلمي: “حتى أنا مغربي عشت بالبيصارة وكبرت فجامع الفنا”

لبنى أبروك - هبة بريس

رفض وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، “تبخيس” الإنجازات والمجهودات التي تبذلها الحكومة للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا اقتصاديا.

وقال العلمي مخاطبا البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين :”حتى أنا مغربي كنعرف الطقوس ديال المغاربة، عشت بالبيصارة وكبرت فجامع الفنا فمراكش”

وتابع العلمي قائلا :”منبقاوش نديرو المزايدات الخاوية، المغاربة مكيتسناوش الهضرة الخاوية، حتى أنا مغربي وكنعرف خوتنا المغاربة باش متضررين، ودابا أنا مستعد نشتغل ليل نهار، نتوما عطيونا اقتراحاتكوم والنقط اللي خاصنا نخدمو عليها، والتزايدات بلاش منها حيث صعيب نجاوب عليها لأنني معنديش خبرة فهاد الميدان” يقول الوزير

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