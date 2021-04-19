“بنت الكوميسير” تخرج عن صمتها: “لم أخرق القانون ولدي رخصة التنقل الاستثنائية للعمل”

هبة بريس - الرباط

خرجت شابة تدعى منال بفيديو على موقع “يوتيب” كشفت من خلاله أنها “بنت الكوميسير” التي أثارت ضجة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، وأوضحت التفاصيل الكاملة للواقعة.

وقالت المعنية بالأمر في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع أنه “نظرا لطبيعة عملي فالمطار، كنخدم بالليل والناس لي فالباراج ولاو حافظيني، حينت كنخدم 5 أيام فالأسبوع، وكنضطر للتنقل فالليل”.

وأكدت “بنت الكوميسير” على أنها “تتوفر على رخصة التنقل الممنوحة لها من المطار”، مسترسلة بالقول “حتى البوليس فاش كنكون داخلة كيشوفو الرخصة لي عندي.. وبحكم أن المدينة صغيرة وليت معروفة عندهم”.

وانتقدت ذات المتحدثة النشطاء الذين هاجموها بسبب الفيديو المذكور، مشددة على أنها لم تخرق القانون وتحترمه.

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