الصورة من الحريق

إندلاع حريق بمستودع للحافلات بإنزكان

2021-04-19 / 1:41 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

إندلع حريق قبل قليل من زوال اليوم الاثنين 19 ابريل الجاري، بمستودع لحافلات النقل، بالقرب من أحد الاسواق الممتازة المشهورة .

و بحسب ما أفادت به مصادر ” هبة بريس” فقد تم تسجيل خسائر مادية كبيرة، فيما لازال مستبعد سقوط ضحايا في الحريق.

وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية لتأمين محيط المستودع، وإخماد الحريق الذي لازال متواصلا لحدود الان .

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات اندلاع هذا الحريق.

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