مولاي حفيظ العلمي

العلمي: الحكومة لم تكن تنوي الإغلاق خلال رمضان والقرار اتخذ في آخر لحظة

2021-04-19 / 1:20 مساءً
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لبنى أبروك - هبة بريس

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، على أنه لا أحد يمكنه تقديم تصور حول سيناريو تطور وباء كورونا خلال الأسابيع القادمة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن الحكومة قررت أسبوع قبل رمضان عدم الاغلاق وتشديد الإجراءات، غير أن ارتفاع أعداد الإصابات وظهور حالات لكورونا المتحورة ، دفعت بالحكومة الى اتخاذ قرارات احترازية مشددة.

وعن سؤال بعض الجهات حول أسباب عدم اتخاذ الحكومة لتدابير لفائدة الأشخاص المتضررين من الإغلاق، شدد العلمي على أن الحكومة لم تكن تنوي الإغلاق والقرار اتخذ في آخر لحظة، مشيرا الى أنها تجتمع لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد في أقرب الاجال.

وعبر الوزير عن تأسفه لتضرر الاقتصاد الوطني بسبب الجائحة، والتي أثرت سلبا على مناصب الشغل وفي على الاقتصاد غير المهيكل بشكل كبير، لافتا الى أن الاقتصاد العالمي بدوره تضرر والجميع يعمل لمواجهة الأزمة والتخفيف من الأضرار.

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