حادثة سير تودي بأرواح ثلاثة شبان بالدار البيضاء

هبة بريس - الدار البيضاء

أودت حادثة سير وقعت ليلة يوم أمس الأحد 18 أبريل الجاري، بحياة ثلاثة شخص كانوا على مثن دراجة نارية بشارع الفداء بمدينة الدار البيضاء.

وحسب شهود عيان، فإن الحادثة وقعت حين انزلقت الدراجة النارية التي كانت تسير بسرعة كبيرة، بالشبان الثلاثة واصطدمت بشجرة موجودة بالشارع المذكور الأمر الذي عجل بوفاة اثنين فيما لفظ الثالث أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

هذا وتم نقل جثث الهالكين إلى مستودع الأموات، مع قيام المصالح الأمنية بفتح بحث دقيق في الموضوع.

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