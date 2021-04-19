صورة تعبيرية

حادثة سير تودي بأرواح ثلاثة شبان بالدار البيضاء

2021-04-19 / 12:51 مساءً
0
هبة بريس - الدار البيضاء

أودت حادثة سير وقعت ليلة يوم أمس الأحد 18 أبريل الجاري، بحياة ثلاثة شخص كانوا على مثن دراجة نارية بشارع الفداء بمدينة الدار البيضاء.

وحسب شهود عيان، فإن الحادثة وقعت حين انزلقت الدراجة النارية التي كانت تسير بسرعة كبيرة، بالشبان الثلاثة واصطدمت بشجرة موجودة بالشارع المذكور الأمر الذي عجل بوفاة اثنين فيما لفظ الثالث أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

هذا وتم نقل جثث الهالكين إلى مستودع الأموات، مع قيام المصالح الأمنية بفتح بحث دقيق في الموضوع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تشبت بالهيكل الخلفي لسيارة المصلحة.. أمن سلا يحقق مع قاصر

تشبت بالهيكل الخلفي لسيارة المصلحة.. أمن سلا يحقق مع…

2021-04-19 / 10:41 صباحًا
Photo of زايو .. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف شقيقين بسبب العنف ضد الأصول

زايو .. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف شقيقين بسبب العنف…

2021-04-19 / 9:57 صباحًا
Photo of حريق يلتهم هكتارات مزروعة ضواحي سطات

حريق يلتهم هكتارات مزروعة ضواحي سطات

2021-04-18 / 5:49 مساءً
Photo of مصر.. قطار يخرج عن القضبان وأنباء عن ضحايا

مصر.. قطار يخرج عن القضبان وأنباء عن ضحايا

2021-04-18 / 2:08 مساءً
Photo of انتحار طفل في ربيعه السادس عشر بالرشيدية

انتحار طفل في ربيعه السادس عشر بالرشيدية

2021-04-18 / 9:10 صباحًا
Photo of مختل عقلي يقتل 3 أشخاص ويرسل آخرين للمستعجلات بتاونات

مختل عقلي يقتل 3 أشخاص ويرسل آخرين للمستعجلات بتاونات

2021-04-17 / 4:14 مساءً
Photo of سطات: وفاة تلميذة متأثرة بسم قرص مبيد الفئران

سطات: وفاة تلميذة متأثرة بسم قرص مبيد الفئران

2021-04-17 / 2:33 مساءً
Photo of مراكش.. توقيف شقيقين بلغا عن جريمة سرقة وهمية بوكالة مالية

مراكش.. توقيف شقيقين بلغا عن جريمة سرقة وهمية بوكالة…

2021-04-17 / 12:08 مساءً
Photo of ٍكلميم.. توقيف شخصين يتاجران في المخدرات والمؤثرات العقلية

ٍكلميم.. توقيف شخصين يتاجران في المخدرات والمؤثرات العقلية

2021-04-16 / 10:39 مساءً
Photo of سيارة مصلحة تنهي حياة سائق دراجة نارية

سيارة مصلحة تنهي حياة سائق دراجة نارية

2021-04-16 / 9:21 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق