أمن المحمدية يشهر سلاحه لتوقيف “مول تريبورتور” يسوق دون وثائق

هبة بريس - الرباط

أشهر عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية أسلحتهم الوظيفية دون الاضطرار لاستخدامها، مساء أمس الأحد 18 أبريل الجاري، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص أبدى مقاومة عنيفة وعدم الامتثال في ظروف من شأنها تعريض موظفي الشرطة للخطر.

وكانت دورية أمنية تابعة لفرقة الأبحاث قد أوقفت شخصا يسوق دراجة ثلاثية العجلات بدون حيازة وثائق ملكيتها، وعند محاولة قطرها للمحجز البلدي أبدى مقاومة عنيفة بمؤازرة شقيقه وعدد من الأشخاص، مما اضطر عناصر الدورية الأمنية لإشهار أسلحتهم الوظيفية بطريقة احترازية مكنت من تحييد الخطر ودفع التهديد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم الاستماع لشقيقه الأصغر على أساس تقديمه في حالة سراح بعد انتهاء إجراءات البحث، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد هويات كل الأشخاص الذين شاركوا في عرقلة إجراءات القطر وعدم الامتثال.

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