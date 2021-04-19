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هذه حقيقة تمديد توقيت الإغلاق وفتح المساجد لصلاة التراويح

2021-04-19 / 11:06 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تداولت عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خلال الساعات الأخيرة، أخبار حول عزم السلطات المعنية تمديد توقيت الاغلاق الليلي للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، والسماح بأداء صلاة التراويح بالمساجد.

وفي هذا الصدد، نفى مصدر مأذون صحة المتداول، واصفا إياها ب”الإشاعات” و”الأخبار الزائفة”.

وأضاف ذات المصدر، أن بلاغ الحكومة حول إجراءات شهر رمضان كان واضحا، وحدد تاريخ نهاية العمل بهذه التدابير لمرور الشهر الكريم في أحسن الظروف .

وشدد مصدر الجريدة، على أن هذه القرارات جاءت بناء على خلاصات اللجنة العلمية، مؤكدا على ضرورة التزام المواطنين بها، ومضيفا أن الإجراءات التي يتم اتخاذها يعلن عنها في بلاغات رسمية.

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تعليق واحد

  1. غادين يبقاو يزيرو فالناس و يحبسوهم على دينهم حتى يخرجو لينا متشددين لي الدولة تندم على النهار لي حبسات فيه الحرية الدينية، بحال الكوكوط لي بقات تعطي الصفارة و تا واحد ماتسوق ليها حتى انفاجرات من الضغط، حكومة العثماني و حزبه إلى مزبلة التاريخ

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