زايو .. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف شقيقين بسبب العنف ضد الأصول

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة زايو، مساء أمس الأحد 18 أبريل الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 24 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالعنف ضد الأصول وتهديد عناصر الشرطة بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف أحد الشقيقين بناءا على شكاية تتعلق بالعنف ضد الأصول، غير أن شقيقه الأصغر أبدى مقاومة عنيفة وحاول تعريض عناصر الشرطة لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، مما اضطر مقدم شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، لتحييد الخطر الصادر عن المعنيين بالأمر.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0