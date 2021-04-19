إطلاق برنامج للدعم النفسي لفائدة تلاميذ جميع الأسلاك التعليمية

2021-04-19 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس-

أطلقت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعمالة مقاطعة عين الشق برنامجا غنيا للدعم النفسي لفائدة التلاميذ لمساعدتهم على تفادي التوتر والضغوط ذات الصلة بظروف الامتحانات خلال أزمة جائحة كوفيد-19.

وأوضح بلاغ للمديرية أن هذا البرنامج، الذي يحمل عنوان “دعمكم مسؤوليتنا لأن نجاحكم غايتنا” موجه لتلامذة جميع الأسلاك التعليمية وكذا لأولياء أمورهم لتخفيف حدة التوتر والضغوطات الناجمة عن قلق الامتحانات في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن هذه المبادرة تأتي مع اقتراب موعد الامتحانات الإشهادية، حيث تزداد مشاعر الخوف والقلق والتوتر والضغط النفسي في صفوف التلاميذ.

وبهذه المناسبة، أكدت المديرة الإقليمية، لطيفة لماليف في كلمة خلال الافتتاح الرسمي للبرنامج الذي بث عبر تقنية الفيديو، على أهمية الدعم النفسي للتلاميذ لاسيما المقبلين على الامتحانات الإشهادية.

وبعد أن استعرضت تفاصيل البرنامج، أشارت إلى أن هذا الأخير يأتي بموازاة مع برنامج الدعم التربوي الذي أعطيت انطلاقته بداية شهر أبريل الجاري بتنسيق مع الفرع الإقليمي للفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منوهة بكافة المتدخلين في سبيل إنجاح هذا البرنامج خدمة لمصلحة التلميذ.

وأوضحت أن ﻫﺬا البرنامج يأتي في سياق مجهودات المديرية الإقليمية لمواصلة تنزيل المشاريع الاستراتيجية للقانون الإطار 51.17 لاسيما المشروعين العاشر المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية والسابع عشر الرامي إلى تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية.

من جانبهم، نوه المشاركون في هذا البرنامج بالمبادرة الإيجابية للمديرية الإقليمية لتوفير الدعم النفسي للتلاميذ وأوليائهم، معربين عن سعادتهم للمشاركة في إغناء البرنامج ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫداف عبر التطرق لمجموعة من المواضيع التي اختيرت بشكل علمي وبتنسيق تام مع جميع المتدخلين. ويتعلق الأمر ب”ادرس بفعالية ومتعة” و”قوة الإرادة”، و”مهارات تجويد العلاقات مدخل للتميز والنجاح”، و”التحضير للامتحان نفسيا وعمليا”، و”تجاوز التسويف والمماطلة”، و”انطلق لتتجاوز تحديات الامتحان”، و”مفاتيح النجاح”، داعين الجميع إلى المواظبة على حضور الدورات التدريبية.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا البرنامج تنشطه ثلة من الأساتذة المختصين والمستشارين والمدربين المتميزين وطنيا في مجال الدعم النفسي والتربوي موزعين بين ثلاثة مدن وهي الدار البيضاء والقنيطرة وتمارة، والذين عبروا عن انخراطهم وتطوعهم في هذا العمل، حيث سيعملون على مساعدة التلاميذ وأوليائهم على تجاوز كل المعيقات والمخاوف التي يواجهونها وتحول دون بلوغهم النتائج والأهداف المرجوة، من خلال تقديم حصص تفاعلية ستبث مباشرة على الصفحة الرسمية للمديرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “هبة بريس” تكشف عن آخر مستجدات التسريب الصوتي للوزير أمزازي

“هبة بريس” تكشف عن آخر مستجدات التسريب الصوتي للوزير…

2021-04-18 / 8:51 مساءً
Photo of بشراكة بين مجموعة من الوزارات ..احداث معهد للتكوين في مهن الصناعة الدوائية

بشراكة بين مجموعة من الوزارات ..احداث معهد للتكوين في…

2021-04-16 / 9:05 مساءً
Photo of تزامنا ومحاكمة المُتعاقدين ..نقابة تدعو للاحتجاج بالرباط

تزامنا ومحاكمة المُتعاقدين ..نقابة تدعو للاحتجاج بالرباط

2021-04-16 / 5:22 مساءً
Photo of وزارة “اعويشة” تطلق الدورة الأولى من المعرض الافتراضي للكتاب الجامعي

وزارة “اعويشة” تطلق الدورة الأولى من المعرض الافتراضي للكتاب…

2021-04-16 / 2:20 مساءً
Photo of أمزازي: التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينبئ بآفاق واعدة

أمزازي: التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينبئ بآفاق واعدة

2021-04-16 / 12:30 مساءً
Photo of إطلاق المحطة الثانية من مرحلة التوجيه المدرسي والمهني

إطلاق المحطة الثانية من مرحلة التوجيه المدرسي والمهني

2021-04-16 / 12:08 مساءً
Photo of أمزازي : التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينبئ بآفاق واعدة

أمزازي : التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينبئ بآفاق…

2021-04-15 / 10:18 مساءً
Photo of نقابة تطالب بوقف المتابعات القضائية في حق الأساتذة المتعاقدين

نقابة تطالب بوقف المتابعات القضائية في حق الأساتذة المتعاقدين

2021-04-15 / 8:43 مساءً
Photo of انتقاء أولي ل 273 مترشح لمناصب مدير ومدير الدراسة بالتعليم الثانوي

انتقاء أولي ل 273 مترشح لمناصب مدير ومدير الدراسة…

2021-04-15 / 2:29 مساءً
Photo of وزارة أمزازي: 73% من المستفيدين من منح التميز في البحث إناث

وزارة أمزازي: 73% من المستفيدين من منح التميز في…

2021-04-15 / 1:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق