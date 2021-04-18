بطولة “جي وان”.. المغربي أشرف محبوبي يحرز ذهبية وزن أقل من 80 كلغ باسبانيا

هبة بريس-

أحرز البطل المغربي في رياضة التايكواندو ،أشرف محبوبي، الميدالية الذهبية لوزن أقل من 80 كلغ، ضمن فعاليات الدورة ال20 للدوري الدولي لإسبانيا “جي وان”، الذي تحتضنه مدينة مدريد إلى غاية 19 أبريل الجاري.

وتمكن محبوبي من نيل الميدالية الذهبية بعد تغلبه في الدور الأول على الكرواتي نيكوليتش ماتيج (21 نقطة مقابل 1) وفوزه في ربع النهاية على اللبناني طارق مصلي (24 نقطة مقابل 4)، قبل أن يتجاوز في دور النصف البطل الإسباني مارتنيز راؤول ،المصنف الأول في هذا الدوري (18 نقطة مقابل 9).

وتفوق أشرف محبوبي في المباراة النهائية على المصري سيف عيسى ،المؤهل للألعاب الأولمبية طوكيو 2021 والمصنف في الرتبة الثانية في هذا الدوري، بحصة 12 نقطة مقابل 11.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو ،الأحد، أن البطلات رباب أوهادي وأميمة البوشتي وندى لعرج، تشاركن أيضا في منافسات هذا الدوري الدولي الذي يعتبر من أقوى الدوريات العالمية بمشاركة ثلة من الأبطال والبطلات المؤهلين لأولمبياد طوكيو والمصنفين عالميا في رتب جد متقدمة.

ويعرف الدوري الدولي لمدريد مشاركة ممارسين يمثلون على الخصوص بالإضافة إلى إسبانيا (البلد المضيف) بلدان المغرب والمكسيك وبريطانيا وفرنسا وكرواتيا وألمانيا ومالي وتونس ومصر وكوت ديفوار والغابون وكندا وكازاخيستان وإيطاليا والسويد واليونان وتركيا وبلغاريا والنرويج ولبنان وسلوفينيا والدانمارك وروسيا.

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