بطولة “جي وان”.. المغربي أشرف محبوبي يحرز ذهبية وزن أقل من 80 كلغ باسبانيا

2021-04-18 / 11:40 مساءً
0
هبة بريس-

أحرز البطل المغربي في رياضة التايكواندو ،أشرف محبوبي، الميدالية الذهبية لوزن أقل من 80 كلغ، ضمن فعاليات الدورة ال20 للدوري الدولي لإسبانيا “جي وان”، الذي تحتضنه مدينة مدريد إلى غاية 19 أبريل الجاري.

وتمكن محبوبي من نيل الميدالية الذهبية بعد تغلبه في الدور الأول على الكرواتي نيكوليتش ماتيج (21 نقطة مقابل 1) وفوزه في ربع النهاية على اللبناني طارق مصلي (24 نقطة مقابل 4)، قبل أن يتجاوز في دور النصف البطل الإسباني مارتنيز راؤول ،المصنف الأول في هذا الدوري (18 نقطة مقابل 9).

وتفوق أشرف محبوبي في المباراة النهائية على المصري سيف عيسى ،المؤهل للألعاب الأولمبية طوكيو 2021 والمصنف في الرتبة الثانية في هذا الدوري، بحصة 12 نقطة مقابل 11.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو ،الأحد، أن البطلات رباب أوهادي وأميمة البوشتي وندى لعرج، تشاركن أيضا في منافسات هذا الدوري الدولي الذي يعتبر من أقوى الدوريات العالمية بمشاركة ثلة من الأبطال والبطلات المؤهلين لأولمبياد طوكيو والمصنفين عالميا في رتب جد متقدمة.

ويعرف الدوري الدولي لمدريد مشاركة ممارسين يمثلون على الخصوص بالإضافة إلى إسبانيا (البلد المضيف) بلدان المغرب والمكسيك وبريطانيا وفرنسا وكرواتيا وألمانيا ومالي وتونس ومصر وكوت ديفوار والغابون وكندا وكازاخيستان وإيطاليا والسويد واليونان وتركيا وبلغاريا والنرويج ولبنان وسلوفينيا والدانمارك وروسيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of النصيري يعزز رصيده التهديفي في الدوري الإسباني

النصيري يعزز رصيده التهديفي في الدوري الإسباني

2021-04-18 / 2:20 مساءً
Photo of عمران لوزا يطلب تغيير جنسيته الرياضية تمهيدا للانضمام إلى المنتخب الوطني

عمران لوزا يطلب تغيير جنسيته الرياضية تمهيدا للانضمام إلى…

2021-04-17 / 10:14 مساءً
Photo of زياش يسجل أمام مانشستر سيتي ويقود تشيلسي إلى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

زياش يسجل أمام مانشستر سيتي ويقود تشيلسي إلى نهائي…

2021-04-17 / 7:00 مساءً
Photo of أشرف حكيمي يكشف موقفه من الصيام اثناء التداريب والمباريات

أشرف حكيمي يكشف موقفه من الصيام اثناء التداريب والمباريات

2021-04-17 / 1:25 مساءً
Photo of إحاتارن يقترب من حمل قميص أسود الأطلس

إحاتارن يقترب من حمل قميص أسود الأطلس

2021-04-16 / 10:49 مساءً
Photo of بنفيكا البرتغالي يرغب في التخلي عن عادل تاعرابت

بنفيكا البرتغالي يرغب في التخلي عن عادل تاعرابت

2021-04-16 / 8:12 مساءً
Photo of الأهلي المصري يدخل على خط التعاقد مع سفيان رحيمي

الأهلي المصري يدخل على خط التعاقد مع سفيان رحيمي

2021-04-16 / 5:28 مساءً
Photo of مدرب الرجاء يوضح حقيقة تصريحه المثير للجدل حول اللاعبين كبار السن

مدرب الرجاء يوضح حقيقة تصريحه المثير للجدل حول اللاعبين…

2021-04-16 / 4:09 مساءً
Photo of شاكير يعود لتداريب الرجاء

شاكير يعود لتداريب الرجاء

2021-04-16 / 2:04 مساءً
Photo of محكمة “طاس” تعاقب الوداد بسبب ويليام جيبور

محكمة “طاس” تعاقب الوداد بسبب ويليام جيبور

2021-04-15 / 8:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق