بسبب رمضان.. جمعية “سكان سبتة” تراسل الديوان الملكي لاعادة فتح المعبر

هبة بريس- الرباط

بعثت جمعية “سكان سبتة”، رسالة إلى الديوان الملكي، تلتمس فيها من الملك محمد السادس، إعطاء أوامره بإعادة فتح المعبر الحدودي تاراخال، بهدف صلة الرحم وتجديد الأواصر بين العائلات القاطنة بسبتة المحتلة وكذا بالمغرب خلال شهر رمضان.

وأشارت الجمعية في رسالتها ، إلى أن الهدف من هذا الطلب هو تمتيع سكان سبتة بالحق في زيارة أهاليهم وأسرهم بتطوان والنواحي، والعكس صحيح،سيما في شهر رمضان مع الالتزام بكل القيود والشروط التي يُمكن أن تضعها السلطات والمتعلقة بالتصدي لتفشي الوباء، نافية ان يكون للامر علاقة بالتهريب المهيشي.

يذكر أن إغلاق المعبر الحدودي لباب سبتة، كان قد دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي، بتاريخ 12 مارس 2020، بقرار من السلطات المغربية والإسبانية، تزامنا مع ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد في المغرب وإسبانيا

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