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النيجر.. مقتل 19 مدنيا جراء هجوم شنه مسلحون على قرية

2021-04-18 / 10:39 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قُتل ما لا يقل عن 19 شخصا مساء السبت في النيجر إثر هجوم على قرية كوغورو، في منطقة تيلابيري (غرب) بالقرب من مالي، وفق ما ذكرت السلطات المحلية الأحد.

وقال مسؤول في بلدية ديسا التي تدير كوغورو لوكالة “فرانس برس”: “أحصينا حتى الآن 19 جثمانا وجرح اثنان خلال هذا الهجوم الذي شنه على كوغورو مسلحون وصلوا على متن دراجات نارية”.

وأوضح المسؤول أن “قطّاع الطرق وجدوا (في بداية الأمر) أشخاصا في المقبرة قدموا للتشييع وقتلوا تسعة أشخاص على الفور”، وبعد ذلك قام المهاجمون الذين لم يتم تحديد هويتهم وعددهم “بدخول القرية وأطلقوا النار على كل شخص صادفوه”.

وأشار إلى أنه تم العثور على جثة الضحية التاسعة عشرة ودُفنت صباح الأحد.

وتتعرض منطقة تيلابيري الواقعة عند تخوم النيجر ومالي وبوركينا فاسو بانتظام لهجمات المتطرفين المسلحين.

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