ايمانويل ماكرون

“فرنسا عدوتنا التقليدية”.. ماكرون : تصريح وزير العمل الجزائري غير مقبول

2021-04-18 / 9:40 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

. اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “الرغبة في مصالحة الذاكرة بين الفرنسيين والجزائريين مشتركة بشكل كبير، رغم بعض الرفض في الجزائر”.

وفي تصريح لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، قال ماكرون: “أعتقد أن هذه الرغبة مشتركة بشكل كبير، خاصة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. صحيح أن عليه أن يأخذ في الحسبان بعض الرفض”.

واعتبر أن تصريح وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب الذي قال فيه إن فرنسا “عدوتنا التقليدية والدائمة” هو تصريح “غير مقبول”.

وأضاف: “لا تخطئوا، وراء الموضوع الفرنسي الجزائري يوجد أولا موضوع فرنسي فرنسي”.

وتابع: “في الأساس، لم نصالح بين الذكريات الممزقة ولم نبن خطابا وطنيا متجانسا، الذاكرة الممزقة هي ذاكرة الأقدام السود (فرنسيو الجزائر الذين عادوا إلى فرنسا عام 1962)، وذاكرة الحركيين (جزائريون قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي)، والمجندين الذين جرى استدعاؤهم (للقتال في الجزائر)، والعسكريين الفرنسيين، وذاكرة الجزائريين الذين أتوا بعد ذلك إلى فرنسا، وذاكرة أبناء هؤلاء المهاجرين، وذاكرة مزدوجي الجنسية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حصيلة جديدة.. إرتفاع ضحايا إنقلاب القطار إلى11 قتيلا بمصر

حصيلة جديدة.. إرتفاع ضحايا إنقلاب القطار إلى11 قتيلا بمصر

2021-04-18 / 7:48 مساءً
Photo of مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة ضواحي باريس

مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة ضواحي باريس

2021-04-18 / 6:50 مساءً
Photo of ضبط قطّ وهو يهرب المخدرات الى السجن

ضبط قطّ وهو يهرب المخدرات الى السجن

2021-04-18 / 6:14 مساءً
Photo of مقتل3 أشخاص في إطلاق نار بالولايات المتحدة الأمريكية

مقتل3 أشخاص في إطلاق نار بالولايات المتحدة الأمريكية

2021-04-18 / 5:43 مساءً
Photo of محكمة جزر الكناري تسمح “للحراكة” المغاربة السفر الى اسبانيا بالجواز المغربي

محكمة جزر الكناري تسمح “للحراكة” المغاربة السفر الى اسبانيا…

2021-04-18 / 5:19 مساءً
Photo of 3 قتلى جراء إطلاق نار داخل حانة في ويسوكنسن الأمريكية

3 قتلى جراء إطلاق نار داخل حانة في ويسوكنسن…

2021-04-18 / 2:40 مساءً
Photo of اخر مستجدات كورونا عبر العالم

اخر مستجدات كورونا عبر العالم

2021-04-18 / 12:30 مساءً
Photo of وفاة شاب ساجدا أثناء تأدية صلاة التراويح بمصر

وفاة شاب ساجدا أثناء تأدية صلاة التراويح بمصر

2021-04-18 / 12:20 مساءً
Photo of منظمة الصحة العالمية تصف الوضع الوبائي العالمي بالمقلق

منظمة الصحة العالمية تصف الوضع الوبائي العالمي بالمقلق

2021-04-18 / 11:11 صباحًا
Photo of رئيس الوزراء الأسترالي : بلادنا شبه خالية من فيروس كورونا

رئيس الوزراء الأسترالي : بلادنا شبه خالية من فيروس…

2021-04-18 / 10:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق