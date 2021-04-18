دورية أمنية

فاس..إعتقال11شخصا خرقوا قرار الحظر وأدوا صلاة التراويح بالشارع العام

2021-04-18 / 9:07 مساءً
1

اعتقلت المصالح الأمنية بمدينة فاس،11 شخصا، خرجوا للمطالبة بفتح المسجد لأداء صلاة التروايح بمنطقة زواغة ، أمس السبت 17 أبريل، وذلك بسبب خرقهم لحظر التنقل لليلي خلال شهر رمضان.

وكشفت المعطيات الأولية للبحث، أن الموقوفين، رفضوا الامتثال لتعليمات السلطة المحلية وعناصر الأمن، التي طالبتهم بالتزام بيوتهم وأداء صلاة التراويح في بيوتهم، ما أدى إلى إيقافهم واقتيادهم إلى. مقر الشرطة.

وتقرر وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تُشرف عليه النيابة العامة، في انتظار مثولهم أمامها، ومن ثم إحالتهم على المحكمة لمتابعتهم حول المنسوب إليهم ومن بينها العصيان.
هذا، ويشهد محيط مسجد “أهل الله” بحي الفتح بمنطقة “زواغة” حالة استنفار أمني في هذه اللحظات، وذلك لفرض حظر التنقل الليلي الذي أشرت عليه الحكومة طيلة شهر رمضان كاجراء وقائي ضد تفشي فيروس كورونا.

جدير بالذكر ان مقطع فيديو كان قد انتشر أمس السبت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاحتماعي ،يوثق لعشرات الأشخاص وهم يؤدون صلاة التراويح بالشارع العام ، في خرق واضح لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير : المغرب يتخذ خيارا حكيما بتعميم الولوج إلى الرعاية الصحية

خبير : المغرب يتخذ خيارا حكيما بتعميم الولوج إلى…

2021-04-18 / 10:04 مساءً
Photo of الفقيه بن صالح: 5.970 أسرة مستفيدة من عملية الدعم الغذائي

الفقيه بن صالح: 5.970 أسرة مستفيدة من عملية الدعم…

2021-04-18 / 9:36 مساءً
Photo of الابراهيمي : نحتاج لوبياتنا وكفاءاتنا للحصول على اللقاح الأمريكي

الابراهيمي : نحتاج لوبياتنا وكفاءاتنا للحصول على اللقاح الأمريكي

2021-04-18 / 5:37 مساءً
Photo of خبير اندونيسي: تعميم الحماية الاجتماعية، “ثورة هادئة” لفائدة الطبقة العاملة

خبير اندونيسي: تعميم الحماية الاجتماعية، “ثورة هادئة” لفائدة الطبقة…

2021-04-18 / 5:02 مساءً
Photo of حالات الشفاء ..تسجيل 273 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء ..تسجيل 273 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

2021-04-18 / 4:26 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل وفاة واحدة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل وفاة واحدة جديدة بكورونا

2021-04-18 / 4:16 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس…

2021-04-18 / 4:09 مساءً
Photo of رحلة لجهنم.. الطريق للحدود التركية اليونانية و بداية العراقيل (الحلقة الخامسة)

رحلة لجهنم.. الطريق للحدود التركية اليونانية و بداية العراقيل…

2021-04-18 / 3:31 مساءً

تارودانت : الرئيس السابق للمجلس الاقليمي يواحه تهم تبديد…

2021-04-18 / 3:10 مساءً
Photo of معلومة(5).. لماذا تم تسمية مدينة “إفران” بهاته التسمية أول مرة؟

معلومة(5).. لماذا تم تسمية مدينة “إفران” بهاته التسمية أول…

2021-04-18 / 3:02 مساءً

تعليق واحد

  1. بعض الناس يظنون ان التراويح ستدخلهم الجنة فيلتجؤوا الى عصيان مدني ارى من واجب الدولة معاقبة مثل هذه الشردمة عباد رمضان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق